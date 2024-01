Są poszukiwane za oszustwo metodą "na BLIK". Policja publikuje wizerunki

Oszustwo metodą "na BLIK". Jak działa?

"Logując się do swojego banku, użytkownik konta musi wygenerować w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go 'znajomemu', który tak naprawdę – nie jest znajomym. Niestety w przeciwieństwie do płatności tradycyjnym przelewem, transakcji dokonanych za pomocą tego kodu nie można już cofnąć" - przestrzegają policjanci, dodając, że w momencie przekazania kodu wpisują go w bankomacie, a osoba oszukana potwierdza taką transakcję na swoim telefonie.