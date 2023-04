Kierowca miał wrzucić do radiowozu 200 złotych. "Macie tu na dobry obiad i nie róbcie ceregieli"

Nawet 10 lat więzienia grozi 58-letniemu kierowcy, który próbował przekupić policjantów w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Jak relacjonują mundurowi zatrzymany za przekroczenie prędkości mężczyzna miał wrzucić do radiowozu 200 złotych i poprosić, aby go puścili i nie dawali mu mandatu, bo spieszy się do kościoła.