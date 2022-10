Miał podpalać stodoły, pustostany i sterty słomy. Zarzuty po serii pożarów pod Krakowem

Cztery zarzuty podpalenia usłyszał 21-latek, który w gminie Biskupice pod Krakowem miał wzniecić serię pożarów. Mężczyzna jest podejrzany o podłożenie we wrześniu i październiku ognia pod sterty słomy, pustostany i stodoły. Straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych.

Do serii podpaleń doszło w gminie Biskupice (Małopolska) pod Krakowem we wrześniu i w październiku. 13 października policjanci zatrzymali podejrzanego o podkładanie ognia. To 21-letni mieszkaniec powiatu wielickiego.