Śmierć strażaka po bójce w remizie. Prokuratura rozszerza śledztwo

Nie wiedzą, jak doznał obrażeń

- Znana jest przyczyna zgonu, ale nie został ustalony mechanizm, w jaki sposób powstały te obrażenia – wyjaśniła. Do tragicznych zdarzeń miało dojść w nocy z 1 na 2 sierpnia. W remizie OSP w Białym Dunajcu doszło wtedy do bójki. 25-letni strażak trafił w ciężkim stanie do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarł w minioną niedzielę.