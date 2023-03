Narciarz zasłabł na stoku, z pomocą ruszyli ratownicy TOPR

czytaj dalej

Przy bramie wjazdowej do stadniny koni w Janowie Podlaskim (woj. lubelskie) trwa protest pracowników, którzy nie zgadzają się na nowego prezesa. Lucjan Cichosz, który szefował stadninie od września 2020 roku zrezygnował, bo jak mówią protestujący, przeszedł na emeryturę. Dowiedzieli się bowiem - co potwiedziła sama zainteresowana w rozmowie z naszym reporterem - że jego miejsce ma zająć Hanna Sztuka, która w listopadzie 2021 roku objęła kierownictwo w stadninie w Białce. Protestujący mają transparent z hasłem "Książki są do nauki, stadnina nie dla Sztuki".