Uczy się jeździć, nagle uderza w nią rozpędzony narciarz. "O mój Boże!"

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na stoku narciarskim w Białce Tatrzańskiej. Bartłomiej Missala prowadził zajęcia z Włoszką Sandrą. Kobieta umiała już nieco jeździć, ale wciąż popełniała błędy – dlatego instruktor nagrywał ją podczas jazdy, by później pokazać, co robi źle.