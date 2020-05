16-latek ze strzałą w głowie trafił do szpitala

Strzelił i trafił, choć "celował obok"

Strzała przeleciała przez zarośla i trafiła 16-latka w głowę. Mężczyźni wezwali pomoc i pozostali z poszkodowanym do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Nastolatek ze strzałą w głowie (trafiła go w czoło) został przewieziony do szpitala w Lubaczowie, a następnie przetransportowany do szpitala w Rzeszowie. Jest w dobrym stanie