Wpadł w poślizg, zatrzymał się pod nadjeżdżającym pociągiem. Zginęły dwie osoby, jest śledztwo prokuratury

Do wypadku doszło w sobotę rano w Barcicach Górnych w pobliżu drogi krajowej nr 87. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że na łuku drogi prowadzącej do przejazdu kolejowego samochód wpadł w poślizg, dachował i wpadł na torowisko, gdzie doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem. Jedna osoba zginęła na miejscu, a kolejna po przewiezieniu do szpitala. Do szpitala przetransportowano też rannego kierowcę i trzeciego z pasażerów.