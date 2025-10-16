Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Dwie godziny 25-latka w prokuraturze. Miał usłyszeć zarzuty po potrójnym zabójstwie

Mężczyzna został przewieziony do prokuratury w czwartek około godziny 16
Przesłuchanie 25-latka zaplanowano wstępnie na czwartkowe popołudnie
W czwartek po południu policja przetransportowała do gmachu Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu 25-latka podejrzewanego o potrójne zabójstwo. Wcześniej śledczy dostali wstępnie wyniki sekcji trzech osób, których ciała znaleziono w jednym z domów w Barcicach Górnych niedaleko Starego Sącza. Czynności z udziałem mężczyzny zakończyły się po około dwóch godzinach.

25-latek został przewieziony do prokuratury w czwartek około godziny 16. Wcześniej śledczy czekali na informacje od ekspertów z zakresu medycyny sądowej z przeprowadzanych tego samego dnia sekcji. Jak zaznaczała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn, na tej podstawie będzie decydować, czy i jakie zarzuty zostaną ogłoszone zatrzymanemu.

O tym, czy mężczyzna usłyszał przed przesłuchaniem zarzut potrójnego zabójstwa, śledczy jednak nie chcą informować. Prokurator Rataj-Mykietyn przekazała, że o dotychczasowych ustaleniach, przebiegu przesłuchania i ewentualnym wniosku o areszt śledczy powiedzą w piątek, podczas konferencji prasowej.

Czynności z udziałem mężczyzny zakończyły się przed godziną 18.

Czekając na wyniki

Jeszcze przed przewiezieniem 25-latka do prokuratury rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury okręgowej zaznaczyła, że wciąż nie ma wyników badań krwi zatrzymanego mężczyzny.

barcice
Policja o zatrzymaniu sprawcy działaniach na miejscu tragedii w Barciach
Źródło: TVN24

- Chcemy wiedzieć, czy w momencie zatrzymania był on pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Ze względu na jego bardzo agresywną postawę podczas zatrzymania przez policję nie można było sprawdzić, czy i ile ma alkoholu w wydychanym powietrzu - mówiła prokuratorka.

W środę policja zaznaczyła, że 25-latek w momencie zatrzymania miał przy sobie niebezpieczne narzędzie, ale został skutecznie obezwładniony przez funkcjonariuszy.

Policjanci na miejscu tragedii w Barcicach
Policjanci na miejscu tragedii w Barcicach
Źródło: TVN24

Trzy ciała w domu

Do tragedii doszło w jednym z domów w Barcicach Górnych niedaleko Starego Sącza. Zgłoszenie wpłynęło na policję w środę wcześnie rano. Jak poinformowała TVN24 podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji, znaleziono tam ciała trzech osób: kobiety (52 lata) i dwóch mężczyzn (45 i 66 lat) mieszkańców tego domu. Ofiary były ze sobą spokrewnione.

W tym samym domu mieszka również 25-letni mężczyzna, którego nie było w mieszkaniu. Na miejsce zdarzenia pojechały dodatkowe siły policyjne z Krakowa. 25-latek jest synem jednej z ofiar. Został znaleziony i zatrzymany w jednym z pustostanów w okolicy.

oblawa 2
Ciała trzech osób w domu. Policja zatrzymała 25-latka, syna jednej z ofiar
Źródło: TVN24

- Obrażenia ofiar wskazują, że doszło do zabójstwa. W sprawie od rana był poszukiwany syn jednej z ofiar, podejrzewany o dokonanie tej zbrodni. Mężczyzna ten został zatrzymany i jest już w rękach policji. Na miejscu cały czas pracują prokuratorzy, a także policyjni technicy, którzy zabezpieczają ślady zdarzenia. Ciała ofiar zostały zabezpieczone do sekcji - przekazała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

Jak ustaliła policja, w domu, w którym doszło do tragedii, podejmowane były wcześniej policyjne interwencje. - Będziemy sprawdzać, czy była wdrożona procedura Niebieskiej Karty. W tym momencie nie dysponujemy takimi informacjami - przekazywała w środę na antenie TVN24 rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ciała trzech osób w domu. To rodzina

Ciała trzech osób w domu. To rodzina

Sołtys Barcic: powiem to otwarcie, system nie zadziałał

Sołtys Barcic: powiem to otwarcie, system nie zadziałał

Okoliczni mieszkańcy są poruszeni. - Szkoda tej rodziny. To mała miejscowość, tutaj wszyscy się znają. Szkoda mamy tego chłopaka. To musiało się stać w nocy, bo rano około 8 przyjechała tu policja. Nie słyszeliśmy żadnych strzałów, nic. To duże zaskoczenie, do teraz jestem roztrzęsiona. Oni mieszkali wszyscy w jednym domu – relacjonowała jedna z mieszkanek Barcic.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Nowy SączPolicjaProkuraturaMałopolskaZabójstwo
Czytaj także:
Bochniarz
"Chciałabym, żeby ta świadomość dotyczyła też polityków"
BIZNES
Pilne
Kolejne weto prezydenta
Polska
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Miał się znęcać nad ciężarną partnerką. Zarzuty i areszt dla 19-latka
WARSZAWA
Noc, mgła, jesień, zamglenie
Mglista noc ze słabymi opadami
METEO
pies owczarek niemiecki
Co robić w razie ataku psa? Ekspertka odpowiada
Martyna Nowosielska-Krassowska
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Wypadek na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
WARSZAWA
imageTitle
Polski siatkarz przerywa milczenie. "Proszę o cierpliwość i zrozumienie"
EUROSPORT
imageTitle
Gwiazdy "zawiesiły występy w kadrze", trener Polaków zaskoczony
EUROSPORT
Śródmiejska policja szuka tego mężczyzny
Kradzież pieniędzy i dokumentów z pokoju hotelowego. Policja szuka tego mężczyzny
WARSZAWA
Wizualizacja stadionu Polonii
Mają stadion jak skansen. Są pieniądze na kompleks Polonii Warszawa
Piotr Bakalarski
Strzelnica w Raculi
Od lat alarmowali, że dojdzie do tragedii. Psy uciekły i zagryzły 46-latka
Lubuskie
Szpital w Sejnach
Agresywny pacjent uderzył pielęgniarkę. Miał ponad 2,5 promila
Białystok
Trump i Putin podczas szczytu na Alasce
Trump w trakcie rozmowy z Putinem. Zamieścił wpis
Świat
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Polska w czołówce najczęściej atakowanych krajów
BIZNES
imageTitle
Nie żyje "legenda i inspiracja wszystkich alpinistów". Ponad 70 lat temu dokonał cudu
EUROSPORT
motyka
"Koło zamachowe dla potężnego sektora polskiej gospodarki". Minister komentuje
BIZNES
Ukraińskie dzieci
FAŁSZMniej ukraińskich uczniów przez zmiany w 800 plus? Podwójna manipulacja
Zuzanna Karczewska
Jacek Majchrowski
Korupcja w krakowskim urzędzie. Są decyzje prokuratury
Bartłomiej Plewnia
imageTitle
25 lat i koniec kariery legendy igrzysk
EUROSPORT
Deszcz ze śniegiem
Wielki wir niżowy przyniesie deszcz ze śniegiem i śnieg
METEO
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
"To będzie warszawski dom siatkówki i koszykówki"
Piotr Bakalarski
Zajeżdżał drogę, wyprzedzał, nagle hamował
Kierowca zajeżdżał drogę, wyprzedzał, nagle hamował
Wrocław
shutterstock_2599842065
Spór o fabrykę aut. Władze postawiły ultimatum
BIZNES
Marcin Kierwiński
Minister apeluje o wycofanie oskarżenia. "Uderza w autorytet służb"
Polska
imageTitle
Do trzech razy sztuka. Kowalski na szczęście się wyłamał
EUROSPORT
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Kilkuletnie dzieci z kontem na TikToku? Ekspert wyjaśnia, czym to grozi
Anna Bielecka
Remont torowiska w Warszawie
Weekendowe remonty torów w dwóch dzielnicach. Objazdy i zmiany w ruchu
WARSZAWA
Wodociągi Warszawskie przedłużają abolicję (zdjęcie ilustracyjne)
13 miejscowości bez wody zdatnej do picia 
Wrocław
Polscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne)
Dziennikarze dostali "tajne wojskowe dokumenty". "Wygląda na prowokację"
Polska
shutterstock_2550688953
Cesarskie cięcie skutkuje zaburzeniami snu. Nowe badanie
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica