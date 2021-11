Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, próbował wejść na pokład samolotu

Grozi mu do 12 lat więzienia

- Policjanci doprowadzili zatrzymanego do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres siedmiu dni – informuje Gleń. Rzecznik przekazał też, że we wtorek mężczyzna trafił w ręce kazachstańskiego wymiaru sprawiedliwości. Grozi mu do 12 lat więzienia.