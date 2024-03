czytaj dalej

Do pięciu lat więzienia grozi trzem mężczyznom, którzy w jednej z podrzeszowskich miejscowości (woj. podkarpackie) wywieźli 15-latka w bagażniku do lasu i - jak przekazała policja - siłą zmusili, aby wyparł się sympatii do jednego z rzeszowskich klubów piłkarskich. Policjanci pracują nad ustaleniem tożsamości czwartego z mężczyzn, który uczestniczył w zdarzeniu.