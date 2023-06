Fotopułapka nagrała żbika na Babiej Górze, to bardzo rzadkie. "Udało się uchwycić dzikiego mruczusia"

Fotopułapka na Babiej Górze nagrała żbika - po raz pierwszy w historii Babiogórskiego Parku Narodowego. To rzadkość, bo żbiki prowadzą skryty tryb życia i z tego powodu, jak przyznają przyrodnicy, ich rozpoznanie, liczebność oraz występowanie jest bardzo trudne do określenia. "Koty lubią chodzić własnymi ścieżkami, a żbik opanował to do perfekcji" - czytamy na profilu BPN.

Na początku czerwca fotopułapka na Babiej Górze nagrała żbika - poinformowali w mediach społecznościowych przyrodnicy z Babiogórskiego Parku Narodowego (BgPN). Nagranie pojawiło się w poniedziałek na profilu parku w mediach społecznościowych.

"W końcu i nam udało się uchwycić dzikiego mruczusia" - napisali pracownicy BgPN.

Obserwacje żbika "sporadyczne, czasami niewiarygodne"

Tego typu nagrania to rzadkość. W historii Babiogórskiego Parku Narodowego nie zdarzyło się dotąd, by fotopułapka uchwyciła tego dzikiego kota.

"Z powodu bardzo skrytego życia żbika, jego rozpoznanie, liczebność oraz występowanie jest bardzo trudne do określenia. Dotychczasowe dane o występowaniu tego gatunku z rodziny kotowatych pochodziły z polowań. Obserwacje były sporadyczne, czasami niewiarygodne, a dzięki zastosowaniu fotopułapek daje możliwość potwierdzenia jego obecności" - napisali na Facebooku przyrodnicy. I dodają, że "jest to pierwsza tego typu dokumentacja parkowa, która wskazuje, że jest to żbik. Osobnik na nagraniu posiada wszystkie jego cechy morfologiczne".

Przyrodnicy z BgPN wskazali, że żbik to jeden z najmniej poznanych kotów w Polsce. "Wiemy o nim niewiele. Koty lubią chodzić własnymi ścieżkami, a żbik opanował to do perfekcji. Jego burkowate umaszczenie przypominające kota domowego wprowadza dość duże zamieszanie" - czytamy w komunikacie.

Żbik. Jak wygląda, gdzie występuje?

Żbik, czyli kot leśny, jest nieco większy od swojego udomowionego krewniaka. Ma gęstą i jedwabistą sierść. Posiada delikatne pręgi po bokach ciała, kończynach i ogonie, a także nieco ciemniejszy pasek biegnący wzdłuż grzbietu. Ma gruby ogon. Zwierzęta prowadzą samotny, zazwyczaj nocny tryb życia, zamieszkując gęstwiny lasów.

Żbik (zdjęcie ilustracyjne) Shutterstock

W 1952 roku żbik został wpisany na listę gatunków objętych całkowitą ochroną i podlega ścisłej ochronie.

Według szacunków Lasów Państwowych w Polsce żyje około 200 żbików. Występują głównie w Tatrach, górach Beskidu Niskiego i Sądeckiego oraz w Bieszczadach.

Babiogórski Park Narodowy powstał w 1954 r. i obejmuje cały okolice najwyższej góry Beskidów - Babiej Góry (1725 m npm). W 1977 r. teren ten uznany został przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery. Góra przyciąga rzesze turystów. (PAP)

Autor:bp

Źródło: PAP