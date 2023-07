Zjechał do krawędzi jezdni i uderzył w bariery. 50-latek nie żyje

czytaj dalej

Nie wierzcie w to, że będziemy rządzić z Konfederacją. Nie będziemy - oświadczył w niedzielę Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że "ich program to jest doprowadzenie Polaków do nędzy". - To są pomysły szaleńców, to są pomysły dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program - oświadczył.