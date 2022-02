Uciekła ze Lwowa z 10-miesięcznym dzieckiem. "Na granicy czekają dziesiątki tysięcy ludzi"

Do godziny 16 w piątek do Polski z Ukrainy wjechało 25,5 tysiąca osób - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Jedna z Ukrainek na przejściu w Medyce oszacowała w rozmowie z reporterem TVN24, że oczekujących na przepuszczenie po stronie ukraińskiej są dziesiątki tysięcy ludzi. Ona sama uciekła ze Lwowa z małym dzieckiem na ręku.

Według danych Straży Granicznej w piątek do godz. 16 do Polski wjechało 25,5 tysiąca osób z Ukrainy. W czwartek o tej porze było to 15,5 tysiąca. Kolejki po stronie ukraińskiej są duże, czas oczekiwania na niektórych przejściach to nawet 24 godziny - poinformowała rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Zapewniła, że przybywający z Ukrainy są odprawiani przez polską SG na bieżąco.