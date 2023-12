Śmierć Natalii w Andrychowie. Rozbieżne relacje i policyjna kontrola działań

Sekwencja zdarzeń

- 9:16 zadzwonił do mnie brat , czy mógłbym mu przesłać numer do kolegi, znajomego policjanta, bo chciał się dowiedzieć, co robić, czy da radę zlokalizować ten numer i powiedział mi właśnie wtedy, że Natalka się zagubiła. Nie rozmawialiśmy długo, żeby nie przedłużać. Wysłałem mu ten numer. Po 20 minutach minutach zadzwoniłem, mówił, że musi się udać na policję, wraca z Kęt i jedzie prosto na posterunek - powiedział w rozmowie z reporterką TVN24 pan Bogdan, wujek Natalii, brat jej ojca. Jak dodał, było to o godzinie 9:36. Kolejną rozmowę z bratem odbył, kiedy ten był już na komisariacie.

O godzinie 10:17 ojciec Natalii poinformował pana Rafała, że już jest na policji . - Powiedział, że córka mu zaginęła, że prosi o lokalizację telefonu, przekazał, że dzwoniła, że rozmawiał z córką po godzinie 8, że próbował sam szukać, że dzwonił do szkoły, do szpitala. Kazali mu czekać w poczekalni, aż zejdzie funkcjonariusz - zrelacjonowała w rozmowie z TVN24.

Śledztwo prokuratury i wyniki sekcji zwłok

Zadzwoniła do ojca, mówiła, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest

Do tragedii doszło we wtorek. 14-letnia Natalia miała jechać do pobliskich Kęt na zajęcia Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest, po czym kontakt z nią się urwał. Ojciec zgłosił sprawę policji, wspólnie ze znajomymi na własną rękę szukał też swojego dziecka. Policja wczesnym popołudniem opublikowała komunikat o poszukiwaniu dziecka. Chwilę później dziewczynkę odnalazł znajomy jej ojca, zaniósł ją do pobliskiego sklepu, gdzie wspólnie z jedną z kobiet reanimował dziecko.