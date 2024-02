Politycy PiS "otworzyli" nowe centrum psychiatrii dla dzieci. Pacjentów nie przyjmuje

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży powstało w zmodernizowanym budynku dawnej pralni Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie. To instytucja podległa Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego. 19 lutego wstęgę przy głównym budynku szpitala psychiatrycznego przecinał wianuszek oficjeli: oprócz dyrektora placówki Piotra Kopijasza to marszałek Małopolski Witold Kozłowski wraz z zastępcą Łukaszem Smółką, członkini zarządu województwa Iwona Gibas, radni sejmiku Danuta Kawa i Rafał Stuglik, a także poseł Filip Kaczyński. Wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości. Nową placówkę poświęcił też ksiądz.

Pochwalili się centrum bez kontraktu z NFZ

Dzień po otwarciu próbowaliśmy spytać dyrektora Kopijasza, kiedy placówka zacznie funkcjonować. Nie chciał jednak z nami rozmawiać, odsyłając nas do urzędu marszałkowskiego. Urząd odesłał nas z powrotem do dyrektora, dlatego w środę pojechaliśmy do szpitala. Dyrektor Kopijasz ponownie odmówił nam rozmowy i poprosił nas o maila. Jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wysłane pytania. Nie odpowiedział nam również urząd marszałkowski.

"Małopolski oddział NFZ nie wyklucza ogłoszenia konkursu na realizację świadczeń z zakresu centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w powiecie wadowickim w tym roku. Będziemy analizować m.in. jak wygląda dostępność do świadczeń na tym terenie i adekwatnie zareagujemy" - zaznacza. Potwierdza jednocześnie, że szpital informował przedstawicieli NFZ o "gotowości do realizacji świadczeń w ramach II poziomu referencyjnego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży".

Otwarcie, które nie było otwarciem

Obecni na oficjalnym "otwarciu" centrum w Andrychowie radni o stanowisku NFZ dowiedzieli się... od nas. - Cieszę się, że to centrum powstało, że pacjenci będą mieli dogodne warunki. Nie miałem jednak wiedzy, że to centrum jeszcze nie jest otwarte - przyznaje w rozmowie z tvn24.pl radny sejmiku Rafał Stuglik z PiS.

Radna Danuta Kawa z PiS, która zasiada jednocześnie w radzie społecznej andrychowskiego szpitala psychiatrycznego, mówi nam, że "uruchomienie centrum nastąpi po podpisaniu kontraktu z NFZ". - Kiedy to nastąpi? Wszystko zależy od NFZ. Mamy nadzieję, że do końca lutego lub na początku marca. Przygotowaliśmy bazę i wysokiej jakości wyposażenie. Budynek dawnej pralni jeszcze niedawno był w koszmarnym stanie, pan dyrektor (szpitala - red.) stanął na wysokości zadania i zmodernizował go. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której kontrakt nie zostanie podpisany. To jest bardzo potrzebny ośrodek, tym bardziej, że bardzo zwiększyła się ilość potrzeb wśród dzieci i młodzieży, która dorastała w cieniu pandemii, a teraz w cieniu wojny - ocenia radna. Nie kryje zaskoczenia informacjami, które przekazał Narodowy Fundusz Zdrowia.