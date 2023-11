W centrum miasta znaleźli wychłodzoną 14-latkę, dziewczynka zmarła. Śledztwo prokuratury

Wszczęcie śledztwa zapowiedziała Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. W czwartek poinformowano, że trafiły tam materiały dotyczące tej sprawy, które obecnie są analizowane. Śledczy zaznaczają, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o tym, jaka będzie kwalifikacja prawna.

Zaginiona nastolatka

Lokalny portal wadowice24.pl podał, że policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 14-latki z Andrychowa we wtorek. Dziewczynka miała jechać do pobliskich Kęt. Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Rodzic zgłosił sprawę policji, która wczesnym popołudniem opublikowała komunikat o poszukiwaniu dziecka. Krótko potem nastolatka została odnaleziona.