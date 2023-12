Pogrzeb nastolatki z Andrychowa. "Jej dziedzictwo pozostanie w naszych sercach"

We wtorek na cmentarzu w Andrychowie (woj. małopolskie) odbędzie się pogrzeb 14-letniej Natalii, która kilka godzin leżała półprzytomna na mrozie w centrum miasta. Ojciec dziewczynki przekazał podziękowania dla ratowników medycznych, którzy uczestniczyli w ratowaniu życia jego córki. Udostępnił też kilka zdjęć dziecka.

Pogrzeb rozpocznie się o godzinie 13 w andrychowskiej parafii pw. św. Macieja Apostoła. Natalia zostanie pochowana na cmentarzu komunalnym w Andrychowie.

Tata Natalii podziękował służbom medycznym z Wadowic i Krakowa oraz wszystkim, którzy brali udział w ratowaniu życia dziewczynki.

"Natalka to osoba, która wzbogacała nasze życie swoją niezwykłą pasją i bogactwem talentów. Natalia była artystką w najszerszym tego słowa znaczeniu – kochającą rysunek, uwiecznianie chwil na fotografii i dzielenie się swoim pięknem z otaczającym ją światem" – wspominają bliscy dziewczynki.

Jak dodaje rodzina Natalii, 14-latka zawsze była gotowa pomóc i wysłuchać innych. Marzyła o przyszłości, w której będzie mogła połączyć swoje talenty z taką pomocą. "Chciała być pedagogiem i psychologiem, aby wpływać na życie innych, inspirować do rozwoju i być wsparciem w trudnych chwilach. (…) Jej dziedzictwo pozostanie w naszych sercach i w każdym dziele, jakie stworzyła. Niech nasze wspomnienia o niej staną się źródłem inspiracji do czerpania radości z życia, do szukania piękna w najmniejszych detalach i do niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebują".

Śmierć nastolatki w centrum miasta

14-letnia Natalia trafiła do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie we wtorek ok. godz. 18. Była wychłodzona, temperatura jej ciała wynosiła 22 stopnie, jej życia nie udało się uratować. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że dziewczynka przeszła rozległy wylew krwi do mózgu.

Policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 14-latki z Andrychowa we wtorek rano. Dziewczynka miała jechać do pobliskich Kęt, ale zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Rodzic zgłosił sprawę policji, która wczesnym popołudniem opublikowała komunikat o poszukiwaniu dziecka. Krótko potem nastolatka została odnaleziona przez przyjaciela rodziny i zawieziona do szpitala.

Transmisja z pogrzebu będzie dostępna na platformie TVN24 GO.

Autor:wini/PKoz

Źródło: TVN24 Kraków / PAP