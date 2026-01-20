Obława po nieudanym napadzie na bank. Zatrzymali podejrzewanego

Andrychów (Małopolska) Źródło: Google Earth

Policja we wtorek przed godziną 16 poinformowała o zatrzymaniu poszukiwanego mężczyzny.

Zamaskowany mężczyzna w poniedziałek wieczorem wszedł do placówki bankowej w Andrychowie. Wewnątrz były dwie pracownice. Napastnik, strasząc je przedmiotem przypominającym broń, zażądał pieniędzy.

Obława

- Kobiety wycofały się na zaplecze i powiadomiły policję. W tym czasie mężczyzna opuścił budynek i uciekł. Mamy tu do czynienia z usiłowaniem rozboju. Nikomu nic się nie stało, pieniądze nie zostały skradzione - zrelacjonowała rzeczniczka wadowickiej policji, aspirant sztabowa Agnieszki Petek.

Funkcjonariusze z Andrychowa i sąsiednich jednostek zorganizowali obławę na napastnika. - Prowadzimy intensywne działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania mężczyzny sprawcy - poinformowała w trakcie działań rzeczniczka.

We wtorek rano poszukiwania były wciąż prowadzone, zakończyły się po południu zatrzymaniem podejrzewanego.

