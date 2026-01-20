Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Obława po nieudanym napadzie na bank. Zatrzymali podejrzewanego

Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Andrychów (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Zakończyła się obława na mężczyznę, który w Andrychowie (Małopolskie) usiłował napaść na bank. Podejrzewany został zatrzymany. Jak podała policja, napastnik groził pracownicom placówki przedmiotem przypominającym broń, żądając pieniędzy.

Policja we wtorek przed godziną 16 poinformowała o zatrzymaniu poszukiwanego mężczyzny.

Zamaskowany mężczyzna w poniedziałek wieczorem wszedł do placówki bankowej w Andrychowie. Wewnątrz były dwie pracownice. Napastnik, strasząc je przedmiotem przypominającym broń, zażądał pieniędzy.

Obława

- Kobiety wycofały się na zaplecze i powiadomiły policję. W tym czasie mężczyzna opuścił budynek i uciekł. Mamy tu do czynienia z usiłowaniem rozboju. Nikomu nic się nie stało, pieniądze nie zostały skradzione - zrelacjonowała rzeczniczka wadowickiej policji, aspirant sztabowa Agnieszki Petek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem noża
Groził nastolatkom nożem. Jeden stracił drogą kurtkę
WARSZAWA
22-latek trafił na trzy miesiące do aresztu
Dusił kierowcę, bo chciał odjechać jego autem
Białystok
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Pogroził dostawcy jedzenia nożem, potem z kolegą zamienił się ubraniami
WARSZAWA

Funkcjonariusze z Andrychowa i sąsiednich jednostek zorganizowali obławę na napastnika. - Prowadzimy intensywne działania zmierzające do ustalenia i zatrzymania mężczyzny sprawcy - poinformowała w trakcie działań rzeczniczka.

We wtorek rano poszukiwania były wciąż prowadzone, zakończyły się po południu zatrzymaniem podejrzewanego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/ tam / wini

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MałopolskaAndrychówPolicjaNapad na bankWadowice
Czytaj także:
Opady śniegu, wczesna zima
Mróz trochę odpuści, ale wróci śnieg
METEO
Urszula Brzezińska-Hołownia
TVN24: żona Szymona Hołowni odchodzi z wojska
Polska
Awaria wodociągowa na drugiej linii metra
Prezydent i premier rozmawiali o zaproszeniu od Trumpa
Polska
1 godz
pc
"Trump odziera politykę z hipokryzji". Czy prawo międzynarodowe to ściema?
Terlikowski. Istota rzeczy
Prezydent USA Donald Trump wysiada z Air Force One po przylocie na lotnisko Haneda w Tokio (27 października 2025 roku)
Rok Trumpa. Co się wydarzyło krok po kroku
Adam Szłapka
"O taką zgodę na razie nikt nie wystąpił". Rzecznik rządu o Radzie Pokoju
Polska
shutterstock_2326465191
Od lutego więcej płatnych dróg w Polsce
BIZNES
14-letnia Natalia z Andrychowa
Policjanci z zarzutami po śmierci 14-latki
Kraków
Smog dusi między innymi w Krakowie
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
METEO
Mężczyzna ukradł ciągnik z odśnieżarką
Ukradł minipług, zrobił wielką awanturę
Poznań
Kosmos gra z WOŚP
Kosmos gra dla WOŚP. Naukowcy otwierają drzwi do centrów Europejskiej Agencji Kosmicznej
Hubert Kijek
shutterstock_2384624527
Gigant zmienia kierunek i "wraca do formy"
BIZNES
shutterstock_2660243863
Pracownik etatowy - 590 złotych, rolnik - 8,60. Składka zdrowotna pod lupą eksperta
Zdrowie
Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt 20.01.2026
Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan w Sejmie. "Będziemy walczyć"
Polska
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Cyklon Harry na Morzu Śródziemnym. Życie na wyspach zamarło
METEO
forum-0426687457
Polska w "elitarnej dziesiątce"
BIZNES
Komendant SOP gen. bryg. SOP Radosław Jaworski
Szef SOP zawieszony. Komentarz z kancelarii prezydenta
Robert Zieliński, Grzegorz Łakomski
szkola smartfon uczen uczennica uczniowie shutterstock_2705779833
"Poważne obawy rodziców". Wielka Brytania rozważa wprowadzenie zakazu
BIZNES
Mieli uprowadzić i znęcać się nad 19-latkiem. Zatrzymano cztery osoby
Mieli uprowadzić i znęcać się nad 19-latkiem. Film z zatrzymania
Kujawsko-Pomorskie
Wypadek na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym
WARSZAWA
Mieszkańcy Kijowa ogrzewają się w "punktach niezłomności"
Cegły na palniku, "punkty niezłomności". Tak mieszkańcy Kijowa walczą z mrozem
imageTitle
Gąsienica-Daniel w życiowej formie. Wyrównała rekord
EUROSPORT
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Potrącenie dziecka, lądował LPR
Kraków
shutterstock_2258586657
Wysyłają poradniki na wypadek wojny. "Broszura dla firm"
BIZNES
11 bokserów zostało zabezpieczonych przez fundację
Rażenie prądem zamiast pełnej miski. Pseudohodowca trafił do aresztu
Kielce
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja szkoły. Ktoś miał rozpylić kwas masłowy
Poznań
„Smok” i Ewelina J., zatrzymani przez łowców cieni
Co łączy zaginionego twórcę giełdy kryptowalut z narkotykowym gangiem?
Maciej Kuciel
shutterstock_2681852933
Mówiła, że idzie popływać. Godzinę później znaleziono jej ciało, wokół było stado psów
METEO
"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Jak śmierć wykorzystali do fejka
FAŁSZ"Zamarzli, bo bali się mandatu za ogrzewanie"? Nawet śmierć wykorzystali
Michał Istel
Wołodymyr Zełenski
Zełenski nie wyklucza przyjazdu do Davos. Stawia warunek

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica