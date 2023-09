Zostawiła dzieci pod opieką znajomej. "2,5-latka wymknęła się w poszukiwaniu mamy"

czytaj dalej

Już nigdy nie będziecie same. Nigdy już nie będzie tak, żeby polska kobieta musiała się bać władzy urzędnika, księdza, policjanta - mówił Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Kępnie, przypominając strajki i walkę o obronę praw polskich kobiet. W pewnym momencie jego wystąpienie przerwał mężczyzna z tłumu, który przejął jeden z mikrofonów i próbował zadawać byłemu premierowi pytania. - Bardzo panu współczuję, pan nie jest winny temu. Jest pan ofiarą tego, co pisowska telewizja, co pisowskie media wkładają ludziom do głowy - stwierdził w odpowiedzi szef PO.