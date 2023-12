Śmierć 14-letniej Natalii. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok

We wtorek 14-letnia Natalia przez kilka godzin siedziała sama w centrum Andrychowa . W tym czasie żaden z przechodniów nie zainteresował się jej stanem i nie udzielił pomocy. Siedziała obok sklepu w centrum Andrychowa, około 500 metrów od komisariatu policji. Gdy nastolatka trafiła do szpitala, było już za późno.

Śledztwo prokuratury

W czwartek Prokuratura Rejonowa w Wadowicach wszczęła śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci 14-latki. "Prokurator realizuje czynności procesowe, są to w szczególności przesłuchania świadków. Mają one na celu wszechstronne wyjaśnienie tej sprawy i ustalenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia, ewentualnych osób, które na skutek działania bądź zaniechania mogły przyczynić się do śmierci dziecka" - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Kowalski.

Zadzwoniła do ojca, mówiła, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest

Do tragedii doszło we wtorek. 14-letnia Natalia miała jechać do pobliskich Kęt na zajęcia Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest, po czym kontakt z nią się urwał. Ojciec zgłosił sprawę policji, wspólnie ze znajomymi na własną rękę szukał też swojego dziecka. Policja wczesnym popołudniem opublikowała komunikat o poszukiwaniu dziecka. Chwilę później dziewczynkę odnalazł znajomy jej ojca, zaniósł ją do pobliskiego sklepu, gdzie wspólnie z jedną z kobiet reanimował dziecko.