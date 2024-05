Nowy prezydent deklaruje: Kraków będzie miastem otwartym. Będę pokazywać, jak wygląda praca magistratu

Nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski opublikował w mediach społecznościowych filmik, na którym "oprowadził" widzów po swoim gabinecie. Były poseł KO pokazał między innymi swoje zdjęcie z żoną, na nagraniu widać też nowość w postaci flagi Unii Europejskiej. -Będę pokazywać Wam na co dzień jak wygląda praca magistratu - zapewnił.

Miszalski: Kraków mój będzie miastem otwartym

"Kolejny, teraz już trzeci dzień pracy w magistracie. Powoli się wprowadzamy, rozpakowuję się. Chciałbym wam pokazać dzisiaj, jak wygląda mój gabinet, jak wygląda w ogóle ta praca" - powiedział prezydent Krakowa na nagraniu. Pokazując pomieszczenie, w którym będzie pracował, zaznaczył, że "zajdą tu jeszcze pewne drobne zmiany". Jedna z nich już zaszła - do prezydenckiego gabinetu wstawiona została flaga Unii Europejskiej.

Miszalski do swojego gabinetu przyszedł z szarym materiałowym pojemnikiem, w którym znajdowały się ozdoby. Polityk ustawiał je przed kamerą na reprezentacyjnych miejscach. Jedną z półek meblościanki udekorował tradycyjną czapką krakowską. To "symbol naszego miasta" - podkreślił samorządowiec. Prezydent na komodzie postawił z kolei swoje zdjęcie z żoną, wykonane podczas zaprzysiężenia. "Aniu, pozdrawiam" - powiedział w kierunku kamery. Pokazał też swój ulubiony kubek z kampanii - napisano na nim "Kraków" - oraz opasłą księgę: "Poczet prezydentów miasta Krakowa". "Jestem 709." - podkreślił.

Na końcu nagrania Miszalski usiadł przy stoliku, który będzie dla niego miejscem "kurtuazyjnych spotkań, porannej prasówki i kawy". "Ale nie zapominajmy, po co tutaj przyszedłem, więc swoją książkę wziąłem ze sobą (to "Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta" Charlesa Montgomery'ego - red.). Pamiętajcie, Kraków mój będzie miastem otwartym, w związku będę starał się wam pokazywać na co dzień, jak wygląda praca magistratu i urzędu" - dodał nowy prezydent. Podobne przesłanie zamieścił w opisie filmu.