Odzyskano kilkanaście luksusowych aut. Oskarżony polski członek międzynarodowego gangu

My wyciągniemy z tego konsekwencje, czy to ustawowe, czy przez zmianę Regulaminu Sejmu - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia odnosząc się do sprawy ściganego posła PiS Marcina Romanowskiego, który uciekł na Węgry. Dodał, że na Prezydium Sejmu dojdzie do rozmowy o tym. Hołownia przekazał na konferencji, że na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem tak zwanego lex Romanowski, czyli noweli ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.