Ratownicy TOPR pomogli trzyosobowej rodzinie podczas nocnej wędrówki, GOPR Karkonosze ratowało turystów osiem razy

czytaj dalej

Docieramy do świadków, do ofiar, do ludzi, którzy osobiście twarzą w twarz informowali kardynała Karola Wojtyłę o nadużyciach seksualnych podlegających mu księży. Dziś po raz pierwszy po ponad 50 latach mówią o tym - powiedział w TVN24 Marcin Gutowski, zapowiadając swój nowy reportaż z cyklu "Bielmo", który będzie miał swoją premierę w TVN24 w poniedziałek w "Czarno na białym", a już teraz dostępny jest w TVN24 GO.