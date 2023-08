ABW zatrzymało dwóch Rosjan, którzy kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera

"ABW współdziałając z Policją zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, i trafili do aresztu" - napisał na Twitterze minister Mariusz Kamiński .

Ulotki promujące Grupę Wagnera w Krakowie

Sygnały o pojawieniu się jednolitych kartek formatu A5 z logo rosyjskiej grupy militarnej i napisem "We are here. Join us" ("Jesteśmy tu. Dołącz do nas") oraz kodem QR napłynęły z kilku miejsc w Krakowie. Przyklejone były między innymi na murach i filarach wiaduktu.