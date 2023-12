81-latka włożyła do reklamówki siedem tysięcy dolarów i oddała je kobiecie podającej się za jej córkę

czytaj dalej

To jest po prostu jedna wielka kompromitacja i chyba tak się powinna nazywać ta komisja - mówił Cezary Tomczyk (KO), komentując pomyłki w raporcie komisji "lex Tusk". - Ci panowie chyba liczyli, że będą do końca świata bezkarni, że do końca świata będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość i mogą działać w dowolny sposób - mówił o członkach komisji Dariusz Klimczak (PSL-Trzecia Droga). - Tych, którzy złamali przepisy prawa, trzeba pociągnąć do odpowiedzialności karnej - powiedział Tomasz Trela (Nowa Lewica). Leonard Krasulski (PiS) stwierdził, że "szkoda już rozmawiać na ten temat".