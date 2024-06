27 rozbojów i 75 kradzieży na 3 miliony złotych. Gang stanie przed sądem

Napad na właściciela kantoru

Jeden z czynów objętych aktem oskarżenia dotyczy rozboju z 2018 r., do którego doszło na terenie Podhala. W lipcową noc grupa sześciu zamaskowanych mężczyzn wdarła się do domu właściciela jednego z kantorów w Nowym Targu. Włamywacze mieli stosować przemoc wobec domowników i zmusili do wydania kluczy oraz kodów do alarmu do kantoru z którego zabrali 90 tys. zł.