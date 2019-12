Atak nożownika na przystanku autobusowym

Wysiadł z autobusu i na przystanku wdał się w sprzeczkę z czekającym tam pasażerem. W trakcie szarpaniny ugodził nożem ofiarę w nogę, a następnie uciekł. Tak, według ustaleń policji, wyglądało zajście, do którego doszło we wtorek w Krakowie.

Zaatakował nożem ekspedientkę w warzywniaku, w więzieniu spędzi 25 lat. Do kobiety wysłał list 25 lat więzienia... czytaj dalej »

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zaatakowanie i ugodzenie nożem 27-latka. Doszło do tego we wtorek wieczorem na przystanku autobusowym na jednym z nowohuckich osiedli. Zatrzymany to 25-letni mieszkaniec tej dzielnicy – poinformowała Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Według ustaleń policji, napastnik wysiadł z autobusu nr 123 i na przystanku wdał się w sprzeczkę z czekającym tam pasażerem. W trakcie szarpaniny ugodził nożem ofiarę w nogę, a następnie się oddalił.

"Kłótnia o dziewczynę"

- Między mężczyznami doszło do kłótni o dziewczynę. Jeden był obecnym, a drugi byłym chłopakiem kobiety – powiedziała Cisło.

25-latek przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, ma być dzisiaj przesłuchany. W ustaleniu i zatrzymaniu podejrzanego pomocne było nagranie monitoringu MPK. Stan przebywającego w szpitalu rannego 27-latka jest dobry.

Do zdarzenia doszło na przystanku przy ulicy Dunikowskiego w Krakowie: