Stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Kierowca zginął na miejscu

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia doszło do tragicznego wypadku w Krakowie – zginął 25-letni kierowca, który uderzył w drzewo. Policja bada przyczyny zdarzenia.

- O godzinie 11:20 na ulicy Nagłowickiej w Krakowie doszło do wypadku. Kierowca samochodu osobowego z niewiadomych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i uderzył w drzewo – relacjonuje asp. szt. Barbara Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Miejsce to znajduje się na osiedlu Złotego Wieku. Samochód, który rozbił się na drzewie to mitsubishi lancer.

- Ratownicy próbowali ratować 25-letniego kierowcę. Niestety, reanimacja nie powiodła się – przekazała Szczerba.

Policjanci badają szczegóły zdarzenia i apelują do świadków wypadku, by zgłaszali się do miejskiej komendy.

