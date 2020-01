Ściął słup, uderzył w ogrodzenie. 18-latek miał prawo jazdy od trzech tygodni





"Skasował" samochód i stracił prawo jazdy. 18-latek z Mniowa (świętokrzyskie) miał uprawnienia do kierowania od zaledwie trzech tygodni.

Pijany stracił panowanie nad autem, wjechał w dwa inne. "To cud, że nikt nie zginął" Rozpędzonym autem... czytaj dalej » Do wypadku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. - Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o wypadku osobowego volkswagena, kierujący ściął słup i wjechał w ogrodzenie – podaje Karol Macek, rzecznik prasowy kieleckiej policji.

Stracił prawo jazdy

Okazało się, że w pojeździe podróżowała grupa młodych mężczyzn. - Feralnym kierowcą okazał się trzeźwy 18- latek, który uprawnienia otrzymał na początku grudnia.

- Mimo to już poczuł się na tyle pewnie, że postanowił zaimponować swoim znajomym. Finalnie zarówno on jak i podróżujący z nim rówieśnik trafili do szpitala – informuje Macek.

Młody kierowca stracił prawo jazdy. – Zachowanie nastolatka wkrótce zostanie ocenione przez sąd – uzupełnia policjant.