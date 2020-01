Katarzyna została brutalnie zamordowana, szczątki wyłowiono z Wisły. Po 21 latach rusza proces

21 lat od zbrodni rusza proces Roberta J. oskarżonego o torturowanie, zamordowanie i obdarcie ze skóry studentki religioznawstwa. Skórę zdjętą z ciała dziewczyny wyłowiono z Wisły 7 stycznia 1999 roku. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni został zatrzymany w 2017 roku.

Pierwsza rozprawa zaplanowana została na środę. Posiedzenie ma się rozpocząć o godzinie 9:30 w sali L-315 w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Jawność rozprawy jest wyłączona ze względu na brutalne okoliczności morderstwa.

Wznowienie śledztwa

Na ławie oskarżonych zasiądzie Robert J., 57-letni mieszkaniec Krakowa. J. odpowiada za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura zarzuca mu, że zamordował Katarzynę Z., studentkę religioznawstwa. Fragmenty skóry i ciała wyłowiono z Wisły 7 stycznia 1999 r. Zwłoki zostały pozbawione skóry, jej fragmenty były fachowo odcięte i wypreparowane. Tożsamość ofiary ustalono dzięki badaniom genetycznym.

Mężczyzna został zatrzymany w październiku 2017 roku. Jak przyznają śledczy, był podejrzewany niemal od początku śledztwa, ale brakowało dowodów. W 2000 rok śledztwo zostało z tego powodu umorzone. Jednak prokuratura podkreśliła wówczas, że w przypadku ustalenia nowych okoliczności lub dowodów, może być podjęte na nowo. I tak się stało – w 2011 roku policjanci z krakowskiego Archiwum X wznowili poszukiwania zabójcy i zlecili między innymi ekshumację szczątków. Dzięki postępowi w dziedzinie badań kryminalistycznych oraz współpracy z ekspertami w różnych dziedzinach ustalono nowe dowody.

Jak podawała wówczas prokuratura, w wyniku oględzin ujawniono szereg śladów kryminalistycznych i dowodów, które zostały zabezpieczone dla potrzeb śledztwa. Były to substancje, włosy, drobiny i włókna pozwalające - zdaniem śledczych - na podjęcie dodatkowych czynności.

Przestępstwo zabójstwa ulega przedawnieniu po 30 latach od popełnienia czynu (dolicza się dodatkowe 5 lat, jeśli w sprawie było prowadzone śledztwo). W przypadku morderstwa Katarzyny Z., popełnionego najprawdopodobniej w grudniu 1998, ten czas upłynie pod koniec 2033 roku.

Mimo wysiłków śledczych nikogo w związku z tą sprawą nie zatrzymano aż do 2017 roku. Dopiero wówczas policjanci zdecydowali, że mają wystarczająco wiele dowodów przeciwko Robertowi J. i mężczyzna trafił do aresztu.

- Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy tej brutalnej zbrodni będzie możliwe dzięki wyjątkowo wytężonej pracy prokuratorów prowadzących to postępowanie oraz funkcjonariuszy policji, jak również biegłych powołanych do opiniowania w tej sprawie. Musieli się oni zmierzyć z przestępczym działaniem, które dotąd było nieznane polskiej i zagranicznej kryminalistyce - powiedziała Beata Marczak, zastępczyni prokuratora generalnego.

Mężczyzna przez wiele lat był obserwowany przez śledczych. Brakowało jednak dowodów jego winy. - Od kilku lat te podejrzenia koncentrowały się wokół jednego człowieka, ale nigdy nie udało się przełożyć zebranego materiału na konkretne dowody, które pozwalałyby na postawienie temu człowiekowi zarzutów. Dzisiaj został zatrzymany. Mam nadzieję, że to zabójca. Gdyby się okazało, że po 20 latach udało się zatrzymać zabójcę, to byłby ogromny sukces - mówił krótko po zatrzymaniu J. Dariusz Nowak, były rzecznik małopolskiej policji.

Kolejne ekspertyzy

Prokuratura Krajowa podała natomiast, że "w sprawie tej przez wiele lat przeprowadzono żmudne czynności śledcze, które w konsekwencji doprowadziły do ustalenia sprawcy zabójstwa".

- Prokuratorzy zlecali kolejne badania i opinie biegłych, żeby na podstawie najdrobniejszych nawet śladów dowiedzieć się jak najwięcej o okolicznościach mordu i samym sprawcy. Z tak bestialską zbrodnią i zbezczeszczeniem ciała nie mieliśmy jeszcze w Polsce do czynienia, dlatego prokuratura postawiła sobie za punkt honoru wykrycie sprawcy – mówiła osoba znająca kulisy śledztwa. Prokuratorzy zaangażowali dziesiątki biegłych z Polski i zagranicy. Korzystali ze wszystkich najnowocześniejszych metod badawczych oraz zdobyczy nauki i techniki.

Na ich zlecenie Laboratorium Ekspertyz 3D Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu po raz pierwszy na świecie sporządziło trójwymiarowy obraz zbrodni tylko na podstawie śladów pozostawionych przez sprawcę na tkankach ofiary. Dzięki badaniom Katedry Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu udało się także wykryć związki chemiczne, które morderca podawał studentce. Takie badania najprawdopodobniej zostały wówczas przeprowadzone po raz pierwszy w historii polskiej kryminalistyki.

Na tej podstawie ustalono sposób zadawania ciosów przez mordercę i fakt, że mogła je zadawać osoba wyszkolona w określonych sztukach walki - trenował je właśnie Robert J.

Było to przełomowe dla śledztwa, w którym prokuratura skrupulatnie zbadała wszystkie ślady pozostawione przez sprawcę, sposób jego działania i profil psychologiczny.

Śledztwo "Superwizjera"

Dlaczego J. został zatrzymany po blisko dwóch dekadach od zbrodni? Odpowiedzi m.in. na to pytanie szukali reporterzy "Superwizjera" TVN Michał Fuja i Piotr Litka. I docierali do informacji, które rzucają nowe światło na osobę podejrzanego. Na przykład, że prowadził zapiski, że w notesie miał imiona, nazwiska i adresy wielu kobiet.

Z jedną z nich reporterzy się spotkali i rozmawiali. - Do mnie przychodził ciągle, że on by chciał mieć jakąś kobietę, że ma problemy … - opowiadała. Mówiła też, że "w okolicach Wszystkich Świętych taki się dziwny robił". - Wtedy przychodził do mnie, przynosił książeczki, modlitwy. Ja mówię: Panie Robercie, pan to chyba świętym będzie. A on mówi: Żeby pani wiedziała, co ja zrobiłem, to nawet gdybym całe życie to nosił, to nic to nie pomoże.

Sąsiadka, z którą reporterzy "Superwizjera" porozmawiali mówiła: - O 9 wieczór Apel Jasnogórski. Zawsze było od nich słychać. Ja chodzę tu do (kościoła - red.) Bożego Ciała, to on za księdzem zawsze w procesji. Teraz chodził do Bonifratrów, bo u nas w kościele jest bardzo zimno w zimie i się przeniósł. I ona też (jego matka - red.). W Boże Ciało była procesja, to byli razem. On ją trzymał pod rękę. Uczynny. Spokojny.

Robert J. zaprzecza, by znał Katarzynę Z. - Ale przychodził pan na jej grób - zauważył jeden z reporterów "Superwizjera" TVN.

- To nie jest przestępstwo - odpowiedział

Pytany o pracę w szpitalnym prosektorium odcinał się: - Sam pan lepiej wie.

Reporterzy wiedzą. Robert J. pracował przy stole sekcyjnym w krakowskim szpitalu Bonifratrów przez dwa lata.

Michała Fuja i Piotr Litka ustalili ponadto, że żyjący dotychczas z renty Robert J., w latach 80. zatrudniony był w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mógł tam obserwować na żywo proces skórowania zwierząt.