Dyrektor Teatru Bagatela zatrzymany. Grupa aktorek oskarża go o molestowanie i mobbing

Policjanci zatrzymali we wtorek rano dyrektora Teatru Bagatela. Jak twierdzi grupa aktorek i pracownic tej instytucji, Jacek S. miał je molestować i mobbingować.

Informację o zatrzymaniu potwierdziła prokuratura. Policjanci przeszukali też mieszkanie Henryka Jacka S.

Ewentualne zarzuty mają zostać przedstawione dyrektorowi Bagateli we wtorek około godziny 11. Zapowiedziana jest konferencja z udziałem prokuratora. Jej godzina nie jest jeszcze znana - wszystko zależy od tego, czy S. zdecyduje się złożyć wyjaśnienia i jak długo będą one trwały.

- Dziś rano policjanci, realizując polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w ramach prowadzonego przez tę prokuraturę śledztwa, zatrzymali dyrektora Teatru Bagatela w jego miejscu zamieszkania. Na polecenie prokuratury przeprowadzono także przeszukanie jego mieszkania – poinformował Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Jako pierwszy o sprawie poinformował Szymon Jadczak, dziennikarz portalu tvn24.pl.

"Położyłbym się koło ciebie"

Oskarżenia o molestowanie i mobbing wysuwały pod adresem Henryka Jacka S. aktorki i pracownice Teatru Bagatela. Ten proceder miał trwać od lat.

Według nich dyrektor miał wkładać im język do ust i uszu, obmacywać je i wypowiadać niewybredne komentarze o podtekście seksualnym. W sumie dziewięć kobiet podpisało się pod listem zawierającym zarzuty wobec S. Pismo trafiło do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Jak mówiła w rozmowie z "Faktami" TVN jedna z aktorek, która chce zachować anonimowość, dyrektor raz klepnął ją w pośladek i wyszeptał do ucha: "bardzo chciałbym cię zobaczyć nad ranem, taką, jaka jesteś, bez niczego. Położyłbym się koło ciebie".



- Miałyśmy tam jedną koleżankę w ósmym miesiącu ciąży. Też jej nie oszczędził, też ją przytulał, kiedy przychodził, też ją całował w policzek, kiedy ona tego nie chciała. Była taka sytuacja: powiedział, że chętnie by zer**** jedną z nas - opowiada jedna z barmanek, która również oskarża dyrektora.

Takie wyznania, jak mówią, kobiety słyszały od dyrektora nie tylko po pracy, ale i podczas reżyserowania sztuk. - Jest scena, w której ma gładzić piłkę koleżanka, i usłyszała uwagę: "rób to tak, jakbyś głaskała główkę męskiego członka" - opowiada Alina Kamińska.

Urzędnicy miejscy, którym podlega Teatr Bagatela, przesłali list do krakowskiej prokuratury. W połowie listopada 2019 w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie wszczęto śledztwo w tej sprawie. Do tej pory przesłuchano 12 kobiet, trzy mają być jeszcze przesłuchiwane. Henryk Jacek S. obecnie przebywa na urlopie.

Specjalna procedura

Alina Kamińska, jedna z aktorek Bagateli, która zarzuca molestowanie dyrektorowi teatru, jako pierwsza została wstępnie przesłuchana przez prokuratora. Na podstawie jej zeznań śledczy zwrócili się do sądu o zastosowanie specjalnej procedury przewidzianej dla ofiar tego typu przestępstw.

Żeby nie narażać pokrzywdzonych na kilkukrotne stresujące zeznania, kobiety zostały przesłuchane przez sędziego w obecności prokuratora oraz biegłego psychologa w specjalnym pomieszczeniu, tak zwanym błękitnym pokoju w krakowskim sądzie okręgowym.

Zeznania są nagrywane.