Trener piłki nożnej odpowie za molestowanie nastolatki. Jest akt oskarżenia

Założyciel Legionu Chrystusa ks. Marciala Maciela Degollado...

22.12 | 33 księży i 71 seminarzystów z założonego w Meksyku zgromadzenia Legionu Chrystusa popełniło czyny pedofilii na co najmniej 175 ofiarach - to ustalenia wewnętrznego dochodzenia, jakie tam przeprowadzono. 1/3 sprawców to ofiary założyciela Legionu ks. Marciala Maciela Degollado.

