Na motocyklu zginął policjant. Kierowca samochodu stanie przed sądem

Wypadek autokaru turystycznego na Dominikanie

27.11 | Co najmniej 27 rosyjskich turystów zostało rannych w wypadku autokaru, do którego doszło we wtorek na Dominikanie. Pojazd zderzył się z ciężarówką. Kilkanaście osób znajduje się w stanie ciężkim.

