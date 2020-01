Wybuchł pożar, znalazły się pułapce. Minął rok od śmierci nastolatek w escape roomie

Video: Tomasz Pupiec / Fakty po południu

Wyniki kontroli escape roomów. Rząd zapowiada zmiany

Ponad pół tysiąca skontrolowanych escape roomów i uchybienia w co drugim z nich. Co piąty z przebadanych lokali zamknięto. To podsumowanie kontroli zleconych po tragicznym pożarze jednego z takich lokali w Koszalinie, w którym zginęło pięć nastolatek. Są poważne uchybienia, rząd zapowiada zmiany w prawie.

