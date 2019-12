Jerzy Owsiak odpowie przed sądem. Za słowa, które wypowiedział na scenie





»

Sąd o wniosku o ukaranie Owsiaka Foto: TVN 24 Video: tvn24 Sąd o wniosku o ukaranie Owsiaka 20.12| Do Sądu Rejonowego w Słubicach wpłynął wniosek o ukaranie Jerzego Owsiaka. Złożyła go Komenda Miejska Policji w Gorzowie. zobacz więcej wideo »

Policja: Wystarczą informacje w mediach Foto: TVN 24 Video: TVN 24 Policja: Wystarczą informacje w mediach 06.08| - Przepraszam jeżeli kogoś obraziłem, ale się k**** to wszystko wylewa z człowieka. (...) Pierwszy mandat dostanę za bluzgi - przewidział Jerzy Owsiak podczas zakończenia festiwalu Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą. Może mieć rację - w sprawie wulgaryzmów Jerzego Owsiaka, które padły pod koniec Festiwalu Pol'n'Rock policja "wykonuje czynności wyjaśniające". - Do rozpoczęcia czynności nie trzeba zawiadomienia, w takich sytuacjach wystarczają informacje, jakie pojawiają się w mediach - tłumaczy rzecznik lubuskiej policji. zobacz więcej wideo »

Foto: TVN 24 | Video: tvn24 Wystąpienie Owsiaka na Pol'and'Rock Festivalu

Gorzowska policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie Jerzego Owsiaka. Dotyczy "publicznego używania słów nieprzyzwoitych" podczas tegorocznego Pol'and'Rock Festival.

Owsiak: pierwszy mandat dostanę za bluzgi. Policja analizuje jego słowa - Przepraszam,... czytaj dalej » Do Sądu Rejonowego w Słubicach wpłynął wniosek o ukaranie Jerzego Owsiaka. Złożyła go gorzowska policja.

- Zarzuca się, że w nocy z 4 na 5 sierpnia 2019 podczas imprezy masowej w Kostrzynie nad Odrą publicznie używał słów nieprzyzwoitych. Grozi mu za to kara ograniczenia wolności, kara grzywny do wysokości 1500 zł lub kara nagany - poinformowała Lidia Wieliczuk, rzecznik Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wiadomo, że wylosowano już sędziego, który będzie się zajmował sprawą.

- Najpierw zapozna się z wnioskiem i sprawdzi, czy spełnia on wszystkie formalne wymagania. Potem zdecyduje, czy skierować sprawę na posiedzenie niejawne, gdzie zapadnie wyrok nakazowy, czy też trafi na wokandę w zwykłym trybie - tłumaczy Wieliczuk.

Jurek Owsiak nie pierwszy raz stanie przed sądem za wulgaryzmy podczas Pol'and'Rock Festival. Policja składała już podobne wnioski w 2017 i 2018 roku. W obu przypadkach skończyło się na naganie.

"Przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem, ale się, k****, to wszystko wylewa z człowieka"

Przemówienie, którego dotyczy najnowszy wniosek, Jerzy Owsiak wygłosił przy akompaniamencie gitary tuż po ostatnim koncercie podczas tegorocznego Pol'and'Rock Festivalu.

W przemówieniu nie brakowało wulgaryzmów i odwołań do aktualnej sytuacji politycznej w kraju.

- Czemu nie karzecie polityków, którzy zapi***lają samolotami za moje, k***a, pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody! Bądźcie z nami na Finale WOŚP. 176 milionów. A wy, k***a, ile wywalacie pieniędzy na loty? Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy, k***a, do nas macie? - mówił.

Wystąpienie Owsiaka trwało około dwudziestu minut.

- Przepraszam, jeżeli kogoś obraziłem, ale się, k****, to wszystko wylewa z człowieka. Nie dajcie sobie po***ać w sercu, to jest wasz kraj, nie dajcie się omamić. Przeżyłem PRL, jak można teraz tak szczuć. Pierwszy mandat dostanę za bluzgi. Trzeba się je***ć w łeb, aby w te wszystkie kłamstwa uwierzyć. Zmieńcie coś, trzeba w końcu coś zmienić - kontynuował Owsiak.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Fragment końcowego przemówienia Jurka Owsiaka

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.