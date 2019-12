Zginął w 1991 roku. Po latach jego żona i jej partner usłyszeli wyrok

Foto: Dolnośląska Policja Video: Superwizjer TVN

List jako dowód zbrodni. Pierwsza część reportażu

20.04 | "Kochany mój, nie mogę jak zwykle spać". "Codziennie płaczę z rozpaczy, że nie wychodzi, że nasze metody zawodzą" - to fragmenty listu, odnalezionego 27 lat po niewyjaśnionym morderstwie we wsi Sobota. Rzucił on nowe światło w śledztwie i doprowadził do przełomu, który umożliwił postawienie zarzutów dwóm osobom - żonie i znajomemu zamordowanego. Materiał magazynu "Superwizjer" TVN24.

»