Atak rakietowy na Amerykanów w Kirkuku

Obama ma nowy iracki plan. "Chcę, aby Amerykanie zrozumieli...

08.09 | Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zapowiedział, że w środę przedstawi nowy plan działań wobec islamskich bojowników walczących w Iraku. Krytycy zarzucali mu dotąd, że jego działaniom brakuje strategii.

