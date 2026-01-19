Ciało 31-latka leżało 200 metrów od jego domu. Policja bada sprawę

Zofiówka (gmina Gnojno, Świętokrzyskie) Źródło: Google Maps

Policja została zaalarmowana przez jednego z mieszkańców miejscowości Zofiówka. W poniedziałek około godziny 7.16 zadzwonił na numer alarmowy, bo na polu niedaleko drogi zobaczył coś, co z oddali przypominało leżącego człowieka. Kiedy świadek podszedł bliżej, okazało się, że to 31-letni mieszkaniec wsi.

- Na miejsce został wysłany zespół ratownictwa medycznego oraz funkcjonariusze policji. Niestety, na miejscu okazało się, że mężczyzna już nie żyje. Ciało znajdowało się około 200 metrów od domu zmarłego - opisuje aspirant sztabowy Tomasz Piwowarski z komendy powiatowej w Busku-Zdroju.

Prawdopodobna przyczyna śmierci

Na miejsce przyjechał też prokurator. - Wstępnie wykluczony został udział osób trzecich. Podejrzewamy, że przyczyną śmierci było wychłodzenie, ale to potwierdzi sądowo-lekarska sekcja zwłok - dodaje policjant.

Rozmówca tvn24.pl przekazał, że 31-latek w niedzielę wieczorem był na spotkaniu z członkami rodziny. - Zmarły był kawalerem, mieszkał w domu z matką - informuje policjant.

Niebezpieczna aura

Policja apeluje o czujność w związku z faktem, że od kilku tygodni w Polsce panują niskie temperatury. W niedzielę dzięki funkcjonariuszom z prewencji w Widawie (Łódzkie) uratowane zostało życie 41-letniego mężczyzny, który pokłócił się z partnerką i pieszo planował wrócić do domu. W trakcie drogi się przewrócił i wpadł do rowu. Miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Wyczerpanego i przemarzniętego mężczyznę zauważyli policjanci i przewieźli go do szpitala.

