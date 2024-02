Samochód staczał się z małej górki. Chciała go zatrzymać, została przygnieciona

czytaj dalej

Papież Franciszek potępił antysemityzm i stwierdził, że wszelkie przejawy nienawiści wobec Żydów są "grzechem przeciwko Bogu". W liście do "braci i sióstr Żydów w Izraelu" wyraził ból z powodu trwającej na Bliskim Wschodzie wojny i zapewnił, że "modli się o to, aby pragnienie pokoju przeważyło we wszystkich". "Mamy jeszcze wiele razem do zrobienia, aby zagwarantować to, by świat, jaki zostawimy tym, którzy nadejdą po nas, był lepszy" - dodał.