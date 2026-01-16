Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

Zlikwidowali pseudohodowlę. Były tam martwe i zaniedbane psy

11 bokserów zostało zabezpieczonych przez fundację
Znaleźli martwe psy pseudohodowli. 11 kolejnych żyło w skrajnie złych warunkach
Źródło: KMP w Kielcach
Ciała trzech psów i 11 kolejnych bokserów w "skrajnie złych warunkach" znaleźli policjanci i działacze na rzecz praw zwierząt w pseudohodowli w okolicach Zagnańska pod Kielcami. 38-letni właściciel został zatrzymany, a żywe psy odebrane.

Jak poinformował st. asp. Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, w czwartek wieczorem funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od fundacji zajmującej się ochroną zwierząt, że na jednej z posesji w gminie Zagnańsk ujawniono nielegalną hodowlę psów rasy bokser. Obiekt miał funkcjonować bez wymaganego zezwolenia, a zwierzęta miały być zaniedbane.

11 bokserów zostało zabezpieczonych przez fundację
11 bokserów zostało zabezpieczonych przez fundację
Źródło: KMP w Kielcach

"Rażące naruszenie przepisów"

"Na terenie posesji, w toku podjętych działań znaleziono łącznie 11 żywych psów rasy bokser przetrzymywanych w skrajnie nieodpowiednich warunkach. Dodatkowo znaleziono truchła trzech, co wskazuje na rażące naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt" - przekazał st. asp. Borek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Według właściciela jego pies lubi spać na śniegu
Jęk, pisk, brzdęk. "A źle im jest?"
Bartłomiej Plewnia
Dziewięć zaniedbanych psów
Dziewięć psów w koszmarnych warunkach. Dwie osoby z zarzutami
Wrocław
Psy uratowane dzięki zgłoszeniu
Ich jedynym schronieniem była otwarta wiata. Szczeniaki przeżyły dzięki zgłoszeniu
Trójmiasto

Policjanci zatrzymali 38-letniego właściciela nielegalnej hodowli. Wkrótce zostaną mu przedstawione zarzuty. Za znęcanie się nad zwierzętami może mu grozić do trzech lat więzienia. Jeśli śledczy uznają, że 38-latek znęcał się nad psami ze szczególnym okrucieństwem, kara może wynieść do pięciu lat pozbawienia wolności.

"Cienie psów"

Wszystkie psy zostały zabezpieczone przez pracowników Fundacji dla Szczeniąt Judyta, której przedstawiciele zawiadomili o tej sprawie policję. "To cienie psów. Siedem szczeniąt i cztery dorosłe psy to skóra i kości, drżące, zgaszone, jakby już dawno pogodziły się z tym, że nikt po nie nie przyjdzie. Rzucają się na jedzenie tak, jakby to była ich ostatnia szansa" - relacjonowali w mediach społecznościowych przedstawiciele fundacji. Według nich, na ciałach psów widać było ślady rażenia paralizatorem.

Policja poinformowała, że zwierzęta obecnie znajdują się pod opieką weterynaryjną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wyrzucił psa na ulicę i odjechał

Wyrzucił psa na ulicę i odjechał

Poznań
Na jednej posesji 16 martwych psów, 48 "w skrajnie nieodpowiednich warunkach"

Na jednej posesji 16 martwych psów, 48 "w skrajnie nieodpowiednich warunkach"

Łódź

"Apelujemy do wszystkich osób, które posiadają informacje o przypadkach znęcania się nad zwierzętami lub prowadzenia nielegalnych hodowli, o niezwłoczne zgłaszanie ich odpowiednim służbom. Szybka reakcja może uratować zdrowie i życie zwierząt" - podkreślił w komunikacie st. asp. Jacek Borek z KMP w Kielcach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Kielcach

Udostępnij:
TAGI:
PsypiesŚwiętokrzyskieKielcezwierzętaOchrona zwierzątPrzemoc wobec zwierzątPolicja
Czytaj także:
Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon
Niemieccy wojskowi na Grenlandii. Sprawdzą, czy "Arktyka jest bezpieczna"
Świat
Moskwa, Rosja
Jest stanowisko Rosji w sprawie Grenlandii. Sytuacja "nadzwyczajna"
Świat
Przyznał się do zabójstwa
Zabił partnera matki, bo nie akceptował ich związku
cisnienie nadcisnienie lekarz gabinet shutterstock_2693506261
Połowa dorosłych Polaków ma ten problem. Eksperci ostrzegają przed "cichym zabójcą"
Anna Bielecka
Posiedzenie Sejmu
Najnowszy sondaż partyjny
Polska
Rzeźba "Cień" Idy Karkoszki na wystawie "Niech nas widzą!"
Kiedyś obraz, dziś Instagram. Malarstwo i rzeźba na równi z Diorem
Martyna Nowosielska-Krassowska
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Miał wielokrotnie zgwałcić syna partnerki. Oboje usłyszeli zarzuty
Rzeszów
WOŚP 2026 na świecie
Koncert gwiazdy Eurowizji, polskie jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Zagraniczne sztaby w pełnej gotowości
WOŚP 2026
imageTitle
Polskie kluby poznały rywali w Lidze Konferencji. Trudne zadanie Jagiellonii
EUROSPORT
Szpital operacja blok operacyjny
Pierwszy taki zabieg w Polsce i prawdopodobnie na świecie. Wykonali go kardiochirurdzy z Opola
Zdrowie
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
METEO
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
Inflacja bazowa. Najnowsze dane
BIZNES
Stetoskop lekarz wykres medycyna
115 miliardów złotych mniej w PKB przez przedwczesne zgony. A można było ich uniknąć
Piotr Wójcik
imageTitle
Hurkacz wrócił na dobre. "Pozytywnie się sobą zaskoczyłem"
EUROSPORT
imageTitle
Mistrz jest u siebie. Federer znów zagrał na centralnym korcie
EUROSPORT
Protest w ramach poparcia dla Irańczyków w Szwajcarii. Płonące zdjęcie irańskiego Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego, 13 stycznia 2026 r.
Reżim stracił swoją największą broń
Świat
Zdarzenie w Pruszczu Gdańskim (Pomorskie)
Szklany daszek zasypany śniegiem spadł tuż obok niej. Policja bada sprawę
Trójmiasto
Prowadzi zakład od prawie 40 lat
Przekazał 82 opony, miał zapłacić dwa miliony kary. Decyzja sądu
Białystok
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Państwowy gigant pozbywa się jednej ze swoich spółek
BIZNES
Kamil B. usłyszał zarzuty po ataku na lekarkę
Zaatakował lekarkę w gabinecie. Sąd zdecydował o areszcie
Częstochowa
Blok, w którym doszło do zabójstwa
Nie żyje kobieta, jej partner przyznał się do zabójstwa
Kraków
Zima, śnieg, mróz, sople
IMGW alarmuje w 13 województwach
METEO
Zakłócał porządek i obrażał pracowników urzędu. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Narkotyki wracały na rynek. Oskarżeni byli policjanci
Katowice
snieg
Śnieżna "bitwa" o miejsce parkingowe. Nagranie
Świat
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Miliony na ośrodki wypoczynku. Osiem osób oskarżonych o wyłudzenie
Kielce
Zbombardowano domy przywódcy gangu Jimmy'ego Cheriziera o pseudonimie "Barbecue"
Zbombardowano domy należące do "Berbecue"
Świat
Siedziba firmy UAB TVC Solutions w Szawlach na Litwie
Rozkazy z Moskwy, grupa terrorystyczna i próba podpalenia. Są oskarżeni
Świat
Mateusz Morawiecki
FAŁSZMorawiecki grzmi: luka VAT znowu rośnie. Gdzie?
Michał Istel
Zdzisław K.
Syn Jacka Kurskiego oskarżony o gwałt. Sprawa może trafić do innego miasta
Trójmiasto
33. Finał WOŚP
Ile zebrała WOŚP w ubiegłym roku?
WOŚP 2026

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica