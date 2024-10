Wypadek z udziałem ciężarówki, trzy osoby ranne

czytaj dalej

Prawo i Sprawiedliwość nie wie jeszcze, czy ma "czarnego, czy białego konia" w przyszłorocznym wyścigu o prezydenturę, bo w tej sprawie trwają badania - powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS odpowiadał też w czasie konferencji prasowej na pytanie reportera TVN24 o raport w sprawie działania podkomisji smoleńskiej. Mimo tego, że dowody nie potwierdzają takiej wersji - stwierdził między innymi, że pod Smoleńskiem doszło do zamachu, a jako argument podał hipotezę, uznając, że gdyby prezydent USA zginął w zamachu zabity przez Chińczyków, to Amerykanie by to "ukryli".