Od "łobuziary" do prezydentki. Kim jest Agata Wojda?

Agata Wojda ma 42 lata, jest rodowitą kielczanką. Urodziła się i dorastała z grupą rówieśników na jednym z kieleckich osiedli. W jednym z wywiadów w lokalnych mediach przyznała, że w dzieciństwie była "łobuziarą". - Pewnie trochę tak było, biegałam po podwórkach, wspinałam się na drzewa, zdzierałam kolana - uśmiecha się w rozmowie z tvn24.pl. - To daje mi dobre osadzenie w moim mieście, bo przecież moje pokolenie, to są właśnie dzieciaki z podwórek i osiedli - dodaje.

Wśród głównych priorytetów wymienia rozwój gospodarczy oraz tworzenie warunków do powstawania nowych, dobrych miejsc pracy, bo - jak podkreśla - to jest "najważniejszy impuls" dla młodych ludzi, aby pozostać w mieście.

- Tych wyzwań jest naprawdę dużo i one się ze sobą nawzajem przenikają, więc z pewnością będziemy mieli co robić w najbliższej kadencji, jeżeli mieszkańcy zdecydują 21 kwietnia, że to ja będę prezydentem swojego ukochanego miasta.

W swojej pracy stawia na bezpośredni kontakt z mieszkańcami. - Myślę, że w Kielcach zaczęła się bardzo liczyć autentyczność. Ludzie na wyciągnięcie ręki, a nie patrzący z banerów i plakatów. Przeszliśmy już z mentalności politycznej, w których to prezydent jeżdżący limuzyną zamknięty w ratuszu przy wypolerowanym biurku budzi największy respekt i autorytet. To nie jest bliski mi styl uprawiania polityki samorządowej - przyznaje.

I dodaje: - Ja nie zapraszam wyborców do siebie, ja idę tam gdzie oni są. Potrzebuję rozmów z mieszkańcami, bo to w oparciu o ich autentyczne potrzeby będą się budować lepsze Kielce. Wprawdzie żyjemy w mieście wojewódzkim, ale małej społeczności. My się tu naprawdę poniekąd wszyscy znamy i szacunek do siebie jest najważniejszy.