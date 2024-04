Pierwsza w historii Kielc prezydentka

Agata Wojda będzie pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta Kielc. Pytana w wyborczy wieczór przez reporterkę TVN24 o to, jakie emocje jej towarzyszą odpowiedziała: - Przede wszystkim ogromne wzruszenie. Ja mam świadomość, że to jest bardzo ważna chwila dla mnie, ale też historyczna chwila dla Kielc. Po raz pierwszy Kielczanie zdecydowali, że prezydentka będzie rządzić miastem. A po drugie ja się bardzo cieszę, że ta kampania wyborcza oparta na merytoryce, oparta na bliskości, na obecności wśród ludzi, przyniosła tak duże efekty. Jej zdaniem w tym wyborach wygrała m.in. wiarygodność i autentyczność. - Ja jestem zaangażowaną kielczanką, społeczniczką, samorządowczynią od ponad 20 lat w Kielcach. Jestem bardzo mocno włączona w funkcjonowanie naszego miasta. I taka była też ta kampania - bliska ludzi, sąsiedzka, wśród nich. Myślę, że to zaprocentowało. Ludzie w tych wyborach nie tylko zagłosowali jaką osobę chcą widzieć na fotelu prezydenta miasta Kielce, ale też jakich chcą Kielc w przyszłości. Mówiłam o rozwoju gospodarczym, o współpracy z przedsiębiorcami, co jest szalenie ważne, ale mówiłam też o nowoczesności, otwartości, o znalezieniu naszego unikatowego potencjału. Kielce mogą stać się miastem, z którego codziennie wspólnie będziemy mogli być bardziej dumni - podkreślała w rozmowie z TVN24.