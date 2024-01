"Jesteśmy na szarym końcu w wielu rankingach". Kandydat na prezydenta Kielc chce to zmienić

Radny Kamil Suchański marzy o fotelu prezydenta Kielc. Szef stowarzyszenia "Bezpartyjni i Niezależni" ogłosił, że będzie kandydatem na najważniejszą funkcję w mieście w najbliższych wyborach samorządowych. - Jesteśmy na szarym końcu w wielu rankingach. Musimy skupić się na tym, aby normalnie zacząć pracować z przedsiębiorcami, komunikować się z mieszkańcami i żeby to, co sobie planujemy w budżecie, było realizowane - mówił Suchański, ogłaszając swój start.

- Wystartuję na prezydenta miasta Kielce w najbliższych wyborach. Musiałem dojrzeć do tej decyzji. Jestem na to gotowy. Będąc radnym nabyłem doświadczenia samorządowego, to powoduje, że będę jeszcze lepszym prezydentem, niż gdybym podjął tę decyzję wcześniej - powiedział Suchański podczas czwartkowej konferencji prasowej. Dodał, że "w Kielcach nie trzeba odkrywać na nowo Ameryki, tylko ściągać działania z różnych dziedzin, z innych miast".