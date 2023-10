Wulgarne treści na radiowej antenie, obrażały kandydatkę KO. Zatrzymali podejrzanego, chce się poddać karze

Głos z syntezatora, wulgaryzmy i oskarżenia

Otrzymaliśmy kopię jednego z tych parodiujących spot wyborczy "komunikatów", jednak nie publikujemy jej ze względu na wulgarność i oskarżenia, których nie da się zweryfikować. Na nagraniu słychać głos syntezatora mowy, który w kółko odczytuje te same obraźliwe słowa odnoszące się do kandydatki KO, wymienianej wielokrotnie z imienia i nazwiska. Padają też dane osób z jej najbliższej rodziny.

- Mój pełnomocnik, szef sztabu wyborczego, zgłosił to już mailem do radia (VOX FM - red.). Otrzymaliśmy odpowiedź, iż nie jest to nadawane z ich stacji. Niemniej jednak spot ten pojawia się bardzo często, w różnych miejscach. Trwa kampania wyborcza. W tym momencie szkalujące mnie, obraźliwe zdania doprowadzają do tego, że ta kampania jest nierówna - powiedziała polityczka Nowoczesnej na konferencji prasowej w poniedziałek. Tego samego dnia Barbara Iwan zawiadomiła o sprawie prokuraturę.