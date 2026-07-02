Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kielce

"Wiesz, kim ja jestem?". Radny kłócił się w taksówce, władze partii reagują

|
Piotr Matan
Marcin Kierwiński o nagraniu z udziałem radnego KO Piotra Matana: bardzo boleję
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Urząd Wojewódzki w Kielcach
Radny powiatu jędrzejowskiego Piotr Matan z Koalicji Obywatelskiej został zawieszony w prawach członka partii. Wcześniej samorządowiec został odwołany przez wojewodę świętokrzyskiego z funkcji pełnomocnika ds. współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami. To pokłosie opublikowanego w mediach społecznościowych nagrania, na którym widać, jak Matan kłóci się z taksówkarzem i powołuje na swoją funkcję.

Informację o odwołaniu Piotra Matana przekazał w środę wieczorem Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Jako powód decyzji wskazano "nieakceptowalne zachowanie". "Nie ma naszej zgody na powoływanie się na wpływy czy pogardliwe traktowanie innych grup społecznych" - zaznaczono w komunikacie.

Reakcja Kierwińskiego. "Nie ma co dyskutować"

Nagranie z udziałem Piotra Matana w środę wieczorem zaczęło krążyć w mediach społecznościowych. Widać na nim wymianę zdań z taksówkarzem pochodzącym z Ukrainy, która przeradza się w awanturę. Na nagraniu słychać wulgaryzmy, dochodzi także do szarpaniny. Matan miał zwracać się do kierowcy m.in. słowami: "Ty wiesz, kim ja jestem? Zaraz licencję stracisz, więc weź się ogarnij", po czym informuje, że jest pełnomocnikiem wojewody i asystentem posła.

Piotr Matan
Piotr Matan
Źródło zdjęcia: Urząd Wojewódzki w Kielcach

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który - pytany o tę sprawę na konferencji prasowej - poinformował, że widział filmik z udziałem radnego. Podkreślił, że w środę wiceminister MSWiA Tomasz Szymański rozmawiał na ten temat z wojewodą świętokrzyskim Józefem Brykiem, "żeby natychmiast ten pan [Piotr Matan - red.] stracił funkcję pełnomocnika wojewody".

- Pełnomocnik wojewody to jest ktoś, kto musi mieć też najwyższe standardy zachowań moralnych. Wczoraj rzecznik dyscypliny partyjnej zawiesił pana byłego pełnomocnika jako członka Koalicji Obywatelskiej. Będzie złożony wniosek o jego wykluczenie. Rozmawiałem o tym z panem rzecznikiem dyscypliny - przekazał Kierwiński.

Szef MSWiA podkreślił, że "tłumaczenia, że coś wypłynęło nie w marcu, a teraz, są z boku tej sprawy". - To jest kwestia tego, jak w tej konkretnej sprawie ten pan [Matan - red.] się zachował. Takie zachowanie jest nieakceptowalne. Odkładam kwestie kultury, ale ono nigdy nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza dla kogoś, kto chce jakoś funkcjonować w życiu publicznym. Stąd twarde reakcje, i pana wojewody, i nasze jako struktury KO. Tutaj w ogóle nie ma co dyskutować, zawsze w tego typu sprawach reagujemy od wielu lat tak samo i będziemy reagować - zaznaczył Kierwiński.

Do sprawy odniósł się również poseł Artur Gierada, przewodniczący świętokrzyskich struktur KO. Poinformował o zawieszeniu Matana w obowiązkach asystenta. "Sprawa wymaga wyjaśnienia, dlatego dalsze decyzje zostaną podjęte po zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami" – przekazał.

Oświadczenie Piotra Matana

Matan opublikował oświadczenie, w którym przedstawił swoją wersję wydarzeń z lutego 2026 r. Według jego relacji kierowca odmówił wykonania opłaconego kursu, ponieważ jedna z pasażerek miała przy sobie jedzenie. Matan przyznał, że powołał się na zajmowane stanowisko. Wyjaśnił, że liczył na to, iż kierowca wykona kurs, a pasażerowie bezpiecznie wrócą do domu.

Były pełnomocnik zaprzeczył zarzutom stosowania przemocy fizycznej oraz używania epitetów wobec kierowcy. Oświadczył, że nie szarpał go ani nie uderzył. Dodał, że zarówno on, jak i osoby, które mu towarzyszyły, byli trzeźwi.

Matan zapewnił również, że nie żywi uprzedzeń wobec obywateli Ukrainy. Zdarzenie zarejestrowane przez kierowcę określił jako prowokację służącą budowaniu zasięgów w mediach społecznościowych. Poinformował też o czasowym wycofaniu się z życia partyjnego. "Do czasu wyjaśnienia sprawy zawieszam swoje członkostwo w partii" – napisał.

Piotr Matan był pełnomocnikiem wojewody świętokrzyskiego ds. współpracy z przedstawicielami środowisk lokalnych i sołectwami. W wyborach samorządowych w 2024 r. z powodzeniem kandydował do Rady Powiatu w Jędrzejowie z listy Koalicji Obywatelskiej.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
23 min
bojan smieci 3
Zakopują śmieci, zgarniają miliony. Kulisy mafii śmieciowej
Bliżej
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
Podcast polityczny
Anna Lewandowska
"Wydaje nam się, że to wyraz bezczelności". Burza wokół Anny Lewandowskiej
Sebastian Zakrzewski
Źródło: PAP, TVN24
Tagi:
KielceŚwiętokrzyskieRadniKoalicja Obywatelska
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Mężczyzna oddał strzały w kierunku kobiety
Gonił kobietę, potem do niej strzelił
Łódź
Wyławiania martwych ryb przy zaporze w Pilchowicach
Odłowiono już 11 ton martwych ryb w Pilchowicach. Wojewoda apeluje do mieszkańców
Wrocław
Sam Altman i Donald Trump
Gigant chce oddać cześć udziałów rządowi
BIZNES
imageTitle
Najsłynniejsze akcesorium mundialu
EUROSPORT
Tragedia w Chełmnie
Śmierć matki i trojga dzieci. Właściciele kamienicy na ławie oskarżonych
Kujawsko-Pomorskie
Oskarżony o zabójstwo w Koziegłowach
Kobieta oblana żrącym płynem i zabita. Ruszył proces męża
Poznań
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Pies uratował psa. "Pilnował go cały czas, nie opuścił"
METEO
TSUE
Spór o przedawnienie roszczeń banków. Jest orzeczenie TSUE
BIZNES
Policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
On dusił policjanta, ona ugryzła policjantkę. Ataki na funkcjonariuszy
Kujawsko-Pomorskie
Wypadek w Tajlandii. 11-latek wjechał w grupę mnichów
11-latek wjechał w grupę mnichów. Są zabici i ranni
Świat
Waldemar Żurek
Sąd Najwyższy uchylił decyzję Żurka
Polska
Wypadek na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
"Każda próba takiej 'podróży' to bezpośrednie zagrożenie życia"
WARSZAWA
W osiedlowym sklepie w Zgierzu dziennie sprzedaje się kilkadziesiąt niewielkich butelek z alkoholem
"Ten marketing rzadko mówi: kup". Ale sprawia, że sięgamy po alkohol
Andrzej Bargiel
Kolejny wyczyn Andrzeja Bargiela. Wideo ze zjazdu z Nanga Parbat
EUROSPORT
Żużlowcy Falubazu na torze
Fikcyjne etaty w urzędzie dla pracowników Falubazu. Zarzuty dla byłego prezydenta Zielonej Góry
Lubuskie
Kim Dzong Un defilada
Straty liczone w setkach milionów. Korea Północna na czele
BIZNES
Lohagad Fort, Indie
26-latek zginął w forcie. Zatrzymano jego narzeczoną
Świat
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Zauważył skradzione auto i za nim pojechał. "W samochodzie kominiarka, pałki i lornetki"
Łódź
Interwencje straży pożarnej w związku z burzami
Połamane drzewa, podtopione domy i garaże. Kilkadziesiąt interwencji
WARSZAWA
Nowy Jork przygotowuje się na weekendowy skwar
Straszliwe upały. Alerty na 250-lecie USA
METEO
imageTitle
W trakcie meczu poprosił o chleb. Skończył w szpitalu
EUROSPORT
google logo budynek shutterstock_2689013653
TSUE utrzymał rekordową karę dla Google
BIZNES
Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 8 osób
Zatrzymania w łódzkim klubie go-go. Oszukiwali klientów na tysiące złotych
Łódź
Policja interweniowała w Śmiglu
Ugodził 30-latka nożem w plecy. Potem się zabarykadował
Wielkopolskie
12-latek zmarł po pogryzieniu przez amstaffy (zdjęcie ilustracyjne)
Pies zaatakował policjantów. Padł strzał
Zgierz
imageTitle
Koledzy rzucili się sobie do gardeł. Trener zadowolony
EUROSPORT
shutterstock_2456177651. Pracownicy zespołu używają wibratora do wyrównywania zaprawy cementowej na podłogach. Wylewka betonowa do budynków, plac budowy
Zwrot na rynku pracy. "Pracodawcy mają świadomość"
BIZNES
burza burze shutterstock_2470816031
Gdzie jest burza? Niespokojna aura w jednym województwie
METEO
Pożar zabytkowej lokomotywowni w Jaworzynie Śląskiej
Pożar hali pełnej sprzętu. Wielogodzinna akcja gaśnicza
Jaworzyna Śląska
Sinice w okolicach Mielna i Sarbinowa
Sinice w Bałtyku. 11 kąpielisk zamkniętych
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica