Uwierzył, że jego konto jest zagrożone. Stracił ponad 420 tysięcy

Kobieta podająca się za przedstawicielkę banku zadzwoniła do mieszkańca powiatu sandomierskiego i "ostrzegła" go, że pieniądze znajdujące się na jego koncie są zagrożone. Nakłoniła go do przelania środków na inne konta. Potem kontakt z oszustką się urwał, a 48-latek stracił ponad 420 tysięcy złotych.