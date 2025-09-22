Uderzył motocyklem w bok auta, policjant nie żyje

Jechał motocyklem, nagle na drogę wyjechał lexus. Zginął policjant Źródło: KP PSP w Busku-Zdroju

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę tuż po południu na skrzyżowaniu ulicy Piotrowskiego z drogą krajową nr 73 w Stopnicy (woj. świętokrzyskie). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 75-letni kierowca lexusa, wjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.

Do wypadku doszło w Stopnicy niedaleko Buska-Zdroju Źródło: KP PSP w Busku-Zdroju

Policjant uderzył w bok samochodu

W tym czasie trasą krajową jechało dwóch motocyklistów. Pierwszy z nich, 27-letni funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, nie zdołał wyhamować i uderzył w bok samochodu. Policjant nie był na służbie, podróżował prywatnym motocyklem.

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętej reanimacji i pomocy medycznej życia 27-latka nie udało się uratować. - Kierowca lexusa, wjeżdżając na drogę krajową, najpewniej nie ustąpił pierwszeństwa. W wyniku tego motocyklista uderzył w bok auta - przekazał asp. szt. Tomasz Piwowarski, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

Według policji lexus nagle zajechał drogę motocyklowi Źródło: KP PSP w Busku-Zdroju

