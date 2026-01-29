Osiem dni i po prawie jazdy

Staszów (świętokrzyskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę (24 stycznia) policjanci zatrzymali w jednej z miejscowości w gminie Rytwiany, w powiecie staszowskim, kierowcę, który poruszał się z nadmierną prędkością oraz wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Jak się okazało, za kierownicą siedział 18-latek, który prawo jazdy miał od ośmiu dni.

Policjanci ukarali go dwoma mandatami w wysokości 1,5 tysiąca złotych i 2,5 tysiąca. Na jego konto wpłynęło również łącznie 28 punktów karnych, co skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy.

18-latek cieszył się prawem jazdy zaledwie osiem dni Źródło: KWP w Kielcach

"Zostały one zatrzymane elektronicznie, gdyż młody kierowca nie zdążył jeszcze nawet odebrać blankietu z urzędu. Zgromadzona liczba punktów przekroczyła dopuszczalny limit, dlatego 18-latek będzie musiał ponownie odbyć kurs i przystąpić do egzaminów, aby odzyskać prawo jazdy" - podała Komenda Powiatowa Policji w Staszowie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD